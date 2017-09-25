رحبت فرنسا اليوم بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن محاسبة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) عن جرائمه التي ارتكبها في العراق بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان " لابد من الإسراع في توثيق الجرائم التي ترتكب في العراق وتحديد المسؤولية عنها بطريقة محايدة ومستقلة".



وتبنى مجلس الأمن الدولي في ال21 من سبتمبر الجاري القرار رقم 2379 بشأن محاسبة تنظيم (داعش) ومنع إفلاته من الجرائم التي اقترفها وتشكيل فريق للعمل مع الحكومة العراقية في البحث عن المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم.



وكانت فرنسا من إحدى الدول التي شاركت في تقديم مشروع القرار إلى مجلس الامن وقالت اليوم إنها ستدعم تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية وإعمار المناطق التي حررت من قبضة التنظيم.



وأعلنت فرنسا الشهر الماضي قرضا بقيمة 430 مليون يورو ( 500 مليون دولار أمريكي) إلى الحكومة العراقية للمساعدة في جهود إعادة الإعمار