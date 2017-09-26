أكدت الحكومة الايرانية أنها أغلقت حدودها الجوية مع إقليم كردستان العراق على خلفية الاستفتاء الذي نظمه الاقليم أمس الاثنين على الانفصال عن العراق.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: إن إغلاق طهران لحدودها الجوية أمام كردستان العراق جاء استجابة لطلب رسمي تقدمت به الحكومة العراقية.



ووصف قاسمي الاستفتاء الذي نظمه الإقليم على الانفصال عن العراق رغم معارضة بغداد بأنه عمل "غير قانوني وغير مشروع"، مؤكدا موقف بلاده الداعم لوحدة أراضي العراق وسيادته الوطنية.



من جهة اخرى كشف المتحدث الإيراني عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى طهران واصفا العلاقات بين طهران وانقرة بانها دخلت مرحلة جديدة.



وقال قاسمي: ان زيارة ارودغان إلى طهران ستشكل خطوة "متقدمة" في العلاقات الثنائية، "ونأمل ان تسهم هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات في جميع المستويات".



واضاف: ان إيران وتركيا أجريتا وتجريان باستمرار مشاورات مختلفة على المستوى السياسي حول العديد من المواضيع سيما القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.



وتوجه امس مواطنو مدن اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها بما فيها مدينة كركوك الى صناديق الاقتراع للتصويت حول مستقبل اقليم كردستان في خطوة اعتبرها الكثيرون من الأكراد بأنها تاريخية وأصروا على اجراء الاستفتاء رغم الرفض العراقي وتهديد دول الجوار مثل إيران وتركيا.