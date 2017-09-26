وثَّق مقطع فيديو الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبدالرحمن السديس، وهو يجلس على إحدى طاولات طلاب الصف الأول الابتدائي برفقة ابنه "فهد" في مدرسة "ابن عامر الابتدائية" لتحفيظ القرآن في مكة المكرمة.

وظهر الشيخ "السديس" وهو يقرأ سورة الفاتحة وطلاب الصف الأول الابتدائي يرددون خلفه بتفاعل، كما لبس بعض الطلاب شعار الوطن، وحملوا العَلَم السعودي احتفاء باليوم الوطني.

وتأتي مشاركة "السديس" مع الطلاب في بداية عامهم الدراسي ضمن مساهمات أولياء الأمور مع أبنائهم؛ لتحفيزهم على الجلوس على مقاعد الدراسة في الأيام الأولى من مراحل التعليم.