قُتل 3 جنود إسرائيليين، واستشهد فلسطيني، خلال عملية إطلاق نار، وقعت شمال مدينة القدس، بحسب الشرطة الإٍسرائيلية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان ، إن شابا فلسطينيا تقدم نحو البوابة الخلفية لمستوطنة "هار ادار"، وأطلق النار باتجاه قوات الشرطة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص رابع.

وذكرت أن الإسرائيلي الرابع، أُصيب بجراح خطيرة، ونقل للمشفى لتلقي العلاج.

ولاحقا، قالت السمري، إن منفذ الهجوم، هو فلسطيني من سكان بلدة "بيت سوريك"، شمال غرب القدس، ويبلغ من العمر 37 عاما، دون أن تكشف عن هويته.

وأضافت إنه أطلق النار من مسدس، باتجاه حراس الأمن ومجندي شرطة حرس الحدود (يتبعون للشرطة) الذين تواجدوا في المكان.

وتقع مستوطنة "هار ادار"، شمال مدينة القدس، وتصنف على أنها من مستوطنات الضفة الغربية.

من جانبها، أشادت حركة حماس، بالعملية، وقالت إنها "حلقة جديدة في انتفاضة القدس، وتأكيد من الشباب المنتفض أنه سيواصل القتال حتى الحرية الكاملة للشعب والأرض".