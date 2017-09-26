اعربت دولة قطر اليوم عن قلقها الشديد ازاء تداعيات الاستفتاء الذي جرى امس في اقليم كردستان العراق برغم الرفض المحلي والاقليمي والدعوات الدولية لتاجيله.



ونقلت وكالة الانباء القطرية عن مصدر مسؤول بالخارجية القطرية إن الاستفتاء الذي جرى في اقليم كردستان العراق من دون توافق بين بغداد والاقليم يجب الا يؤدي الى مزيد من التداعيات السلبية وتفاقم الخلاف والفرقة بين الشعب العراقي.



واضاف المصدر انه يجب التركيز على تحقيق امن واستقرار ووحدة العراق والقضاء على الارهاب.



واكد موقف دولة قطر الثابت بشأن اهمية وضرورة الحفاظ على وحدة العراق شعبا وارضا وان تهديد هذه الوحدة سوف يشكل خطرا على المنطقة بأسرها.



وشدد على دعوة دولة قطر الطرفين للحوار البناء ومعالجة كل مسائل الخلاف بينهما بما يحفظ وحدة العراق وتحقيق امن واستقرار المنطقة