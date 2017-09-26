انطلقت في مدينة اسطنبول التركية اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى الاعمال العربي بمشاركة نحو 500 مستثمر عربي من معظم الدول العربية.



وقال الرئيس التنفيذي للمنتدى الهادي البكاي في كلمته الافتتاحية إن "حجم الاستثمار العربي في تركيا كبير ونحن مهتمون بتوفير مناخ استثماري جيد لهذا الغرض".



ودعا البكاي الى "ضرورة توحيد الجهود وتقريب المسافات بين الهيئات الاقتصادية المتمثلة في مجالس رجال الاعمال العربية التي تأسست في تركيا".



من جانبه قال عبد العظيم التركستاني في كلمة القاها نيابة عن مجلس الاعمال السعودي إن "السعودية وتركيا لهما مكانة كبيرة على الصعيدين العالمي والاسلامي" ما يفسر "اهمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات".



واضاف التركستاني ان "السعودية خطت بخطوات كبيرة لدعم الاستثمارات المحلية والاجنبية واصبح رجال الاعمال يتوجهون الى المملكة برؤوس اموالهم كمستثمرين".



من جهته قال المتحدث باسم منتدى الاعمال العربي ايوب البراني إن "الاستثمار العربي في تركيا يشكل جزءا مهما من الاقتصاد التركي".



ويستمر المنتدى لثلاثة ايام بتنظيم من (شركة آفاق) للمعارض والمؤتمرات الذي يهدف لاتاحة مساحة للشركات العربية في تركيا وخلق فرص اللقاء بين رجال الاعمال العرب داخل وخارج تركيا اضافة الى دعم الاقتصاد التركي عن طريق الاستثمار العربي.



ويتخلل المنتدى تنظيم معرض لأكثر من 200 شركة استثمارية عربية تحت عنوان "ملتقى الشركات العربية في تركيا".



ويضم المعرض شركات عربية استثمارية ناشطة في مجالات مختلفة من بينها العقارات والخدمات والاستيراد والتصدير.