قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو اليوم ان بلاده طالبت عمر ميراني ممثل رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني لدى تركيا بعدم العودة إليها.



واضاف جاويش أوغلو في لقاء مع قناة 24 التركية "لو كان ممثل الاقليم موجود في تركيا لطالبناه بمغادرتها ولكن بدلا من ذلك طالبنا بعدم عودته لوجوده حاليا في اربيل".



وأكد ان بلاده ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد "كل من يخطأ بحقها" مشيرا الى وعد قدمه البارزاني في اغسطس الماضي حول الاستماع الى نصيحة تركيا بعدم اجراء استفتاء انفصال الاقليم عن العراق "لكنه اندفع بحسابات سياسية واجرى الاستفتاء".



وقال ان المناورات العسكرية التركية العراقية الجارية على حدود البلدين تهدف الى تقديم الدعم لسلامة الاراضي العراقية ووحدة اراضيه.



وأوضح ان وزارة الخارجية دعت سفراء الدول المعنية في انقرة الى اجتماع وناشدتهم بالتمسك بمواقف بلادهم الرافضة للاستفتاء.

وشدد على ان تركيا ستتحاور من الان فصاعدا مع الحكومة المركزية في بغداد مضيفا ان تركيا لن تغلق معبر (خابور) الحدودي مع اقليم كردستان.



وكشف عن تشكيل آلية للتنسيق في رئاسة الوزراء بمشاركة ممثلي عدة وزارات للعمل على اتخاذ الاجراءات ضد اقليم كردستان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد لوح في وقت سابق اليوم بمنع ضخ النفط المنتج من اقليم كردستان العراق عبر الاراضي التركية ووقف عبور الشاحنات ردا على اجراء الاقليم استفتاء الانفصال.