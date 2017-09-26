اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء امرا ساميا يقضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة بعد عشرة اشهر من الآن.



وذكرت وكالة الانباء السعودية ان خادم الحرمين الشريفين وجه في امر سام وزير الداخلية السعودي الامير عبدالعزيز بن سعود باعتماد تطبيق احكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها اصدار رخص القيادة على الذكور والاناث على حد سواء.



واشار الملك سلمان في الامر الملكي الى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.



كما اشار الى ما رآه اغلبية اعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة بشأن قيادة المرأة للمركبة من ان "الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الاصل الاباحة وان مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن وانهم لا يرون مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل ايجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه".



واضاف "لكون الدولة هي بعون الله حارسة القيم الشرعية فانها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة اولوياتها سواء في هذا الامر او غيره ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على امن المجتمع وسلامته".



وامر خادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية باعتماد تطبيق احكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها اصدار رخص القيادة على الذكور والاناث على حد سواء وتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لانفاذ ذلك.



واكد ان على اللجنة أن ترفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخ الامر السامي الصادر اليوم على ان يكون تنفيذ القرار اعتبارا من العاشر من شهر شوال من العام الهجري الحالي 1439 (الموافق 24 يونيو 2018 ميلادية) "وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة".



