اعلنت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء عن تخويل وزير النفط العراقي جبار اللعيبي بالتفاوض مع المسؤولين في دولة الكويت لبيعها الغاز المصاحب كجزء من التعويضات المالية المفروضة على العراق.



وقال العبادي في مؤتمر صحفي ان مجلس الوزراء خول اليوم وزير النفط التفاوض مع الجانب الكويتي لبيع الغاز الخام المصاحب موضحا ان "جزءا من الغاز سيمنح كجزء من التعويضات المالية المستحقة لدولة الكويت بدلا من دفع الاموال من الخزينة العامة للبلاد".



وكان وزير النفط العراقي قد ذكر في تصريح صحفي الاسبوع الماضي "ان اللجنة المشتركة بين البلدين استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بتصدير الغاز الخام للكويت وهي تضع الان اللمسات الاخيرة من اجل تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة القريبة المقبلة".



واضاف ان الاتفاق ينص على تصدير 50 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز الخام من حقل الرميلة في محافظة البصرة ضمن المرحلة الاولى وصولا الى 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم ضمن المرحلة الثانية للاتفاقية.