أعلنت مصادر عسكرية يمنية، امس مصرع إيراني يتولى قيادة عمليات ميليشيات الحوثي في المناطق الحدودية مع السعودية، بجانب مسؤول العمليات الهجومية، بغارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي شمال صعدة.

ونقل الموقع الإخباري الناطق باسم الجيش اليمني، عن مصادر في العمليات المشتركة، قولها «إن عددا من عناصر الميليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم في مديرية باقم الحدودية شمال محافظة صعدة (معقل الحوثيين)، بينهم قائد عمليات الربوعة (أجنبي الجنسية)، ومسؤول العمليات الهجومية».

وأكدت المصادر أن قائد عمليات الربوعة الذي يعتقد أنه إيراني الجنسية، قتل إلى جانب مسؤول العمليات الهجومية المكنى أبوالكرار الصعدي و10 آخرين، إثر غارة لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الاثنين.

واستهدفت الغارة اجتماعا كان يترأسه ما يسمى قائد عمليات الربوعة الذي يرجح أنه إيراني الجنسية، في منزل بآل زماج مديرية باقم.