قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إن حكومته لن تتفاوض مطلقا على نتائج استفتاء انفصال إقليم شمالي البلاد، مطالبا الأكراد بإلغاء نتيجة الاستفتاء على الانفصال.

جاء حديث العبادي خلال جلسة البرلمان العراقي التي ستشهد قرارات من جانب النواب في مواجهة الاستفتاء غير الشرعي.

وقال العبادي خلال كلمته التي ألقاها بحضور عدد من وزراء حكومته و184 نائبا بالبرلمان من أصل 328، إن الحكومة الاتحادية في بغداد لن تتفاوض مطلقا مع أي أحد على نتائج الاستفتاء.

وأضاف أن الاستفتاء غير دستوري ولن يترتب عليه أي أثر، مشيرا الى أنه حذرنا من تداعيات الأزمة مع الإقليم ولن نسمح بالتجاوز على الدستور.

وهدد العبادي إقليم شمالي البلاد بالقول: سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور، وسترون ذلك. وأشار إلى أن مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم لن يشهدا أي رحلات جوية بدءا من يوم الجمعة المقبل.

وجرى الاستفتاء في الإقليم وفي مناطق أخرى متنازع عليها الإثنين الماضي رغم الرفض الدولي والإقليمي له، وتأكيد بغداد على أن تلك الخطوة تخالف الدستور.

وكان رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، صرح أكثر من مرة، برغبته في الدخول في مفاوضات مع الحكومة العراقية، بعد إجراء الاستفتاء، للتوصل الى اتفاق يفضي في النهاية للانفصال.