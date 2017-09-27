قالت شركة مصر للطيران اليوم إنها قررت وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بدءا من بعد غد الجمعة بعد تلقيها إخطارا من سلطات الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات.

وتنظم مصر للطيران ثلاث رحلات أسبوعيا بين القاهرة وأربيل.

وقالت الشركة في بيان "بناء على قرار سلطة الطيران المدني العراقي تم تعليق رحلات الشركة إلى مطار أربيل اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت العالمي من يوم الجمعة القادم الموافق 29 سبتمبر لحين إشعار آخر".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال أمس الثلاثاء إن الرحلات ستتوقف ابتداء من الساعة الثالثة مساء الجمعة ، وذلك ردا على استفتاء الاستقلال الذي أجرته سلطات الإقليم يوم الاثنين.

وقالت هيئة الطيران المدني العراقية إنها أبلغت شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات الدولية إلى كردستان ابتداء من الساعة 15.00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة والسماح فقط بالرحلات الداخلية.

وفي وقت سابق اليوم قالت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية إنها ستعلق الرحلات من وإلى مطار أربيل ابتداء من الجمعة.