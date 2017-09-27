قالت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية اليوم إنها سوف تعلق رحلاتها الجوية من إقليم كردستان في العراق بداية من يوم الجمعة المقبل ، بناء على طلب من سلطة الطيران المدني العراقية.

وقال رئيس الشركة ،محمد الحوت، لوكالة الأنباء الألمانية بأنه سوف يتم وقف الرحلات الجوية إلى إربيل بناء على قرار بغداد.

وكان رئيس وزراء العراق حيدر العبادي قد طالب أمس الثلاثاء حكومة إقليم كردستان بتسليم مطاري أربيل والسليمانية إلى بغداد، وإلا فسيأمر بوقف كل الرحلات الدولية المباشرة من وإلى كردستان اعتبارا من الساعة الثالثة عصر الجمعة .

وأعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم رفضها تسليم مطارات الإقليم إلى الحكومة العراقية، واصفة القرار بأنه "غير ملائم وغير قانوني".