رحبت جامعة الدول العربية اليوم بقبول عضوية دولة فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" مؤكدة أنها انتصار للحق الفلسطيني والعمل العربي المنسق والمشترك.

وقال الامين العام المساعد لدى الجامعة العربية لقطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي في تصريح له ان هذا القرار الذي صدر اليوم عن الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية يعبر عن ارادة دول العالم بغالبيتها الساحقة في التمسك بمباديء المنظمة ذاتها بالمقام الأول.

وأضاف أن القرار يعبر أيضا عن جدارة استحقاق دولة فلسطين لنيل هذه العضوية وفق تلك المبادئ والأهداف التي تسعى ( الانتربول ) لتحقيقها بما يعزز من الأمن والاستقرار ويخدم قضايا تحقيق السلام في العالم بمكافحة الجريمة والارهاب .

وهنأ أبو علي الشعب الفلسطيني وقيادته بهذا الانجاز الجديد معتبرا ان هذا الانجاز يؤكد حقيقة قدرة المؤسسات الفلسطينية بما فيها الأمنية والشرطية وكفاءتها وفق المعايير الدولية وجاهزيتها للقيام بواجباتها.

وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" قبلت في اجتماع جمعيتها العامة في بكين اليوم انضمام فلسطين للمنظمة بموافقة 74 دولة.