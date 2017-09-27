رحبت بريطانيا اليوم بقرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة معتبرة ان هذا القرار خطوة مهمة تجاه المساواة بين الجنسين.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان مقتضب ان "تمكين النساء في أنحاء العالم ليس مجرد قضية لدي اهتمام بالغ بها بل إنه كذلك عامل أساسي في التنمية الاقتصادية للأمم".



واضافت ان بلادها ستواصل العمل بشراكة وثيقة مع السعودية والتعاون معها لتحقيق برنامجها الطموح للإصلاح وتحقيق رؤية 2030.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر في وقت سابق امس الثلاثاء أمرا ملكيا يقضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة بعد عشرة اشهر من الآن.



وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الامر الملكي وجه لاعتماد تطبيق احكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها اصدار رخص القيادة على الذكور والاناث على حد سواء.