اعلن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم مشروعا لتطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة الساحلية وتحويلها الى وجهة سياحية وسكنية وتجارية باسم (جدة داون تاون الجديدة).



وقال الصندوق في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية إن المشروع يهدف الى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن افضل 100 مدينة على مستوى العالم.



واضاف ان المشروع سيساهم في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق ما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.واوضح ان اجمالي مسطحات البناء في المشروع تقدر بأكثر من خمسة ملايين متر مربع تتسع لاكثر من 58 الف نسمة.



وبين الصندوق ان مساحة المشروع تتوزع على عدة مناطق تشمل المنطقة السكنية التي ستحتوي على اكثر من 12 الف وحدة سكنية تمثل حوالي 42 بالمئة من مساحة المشروع وكذلك مناطق التجزئة والترفيه التي تمثل حوالي 35 بالمئة بينما تغطي منطقة المكاتب 12 بالمئة وتغطي منطقة الضيافة 11 بالمئة من مساحة المشروع.



وقال إن خطة المشروع تشمل تطوير مناطق رئيسية تضم منطقة متاحف ومراكز للانشطة الثقافية والاجتماعية ومنطقة مركزية لانشطة الاعمال والابتكار ومنطقة للنشاطات التجارية والتسوق ومنطقة الحدائق والمتنزهات الترفيهية.



كما تضم النشاطات الرياضية ومنطقةللضيافة والفنادق والمنتجعات بالاضافة الى منطقة الشاطئ والنشاطات البحرية والتنزه ومرسى للقوارب واليخوت الخاصة.



واضاف الصندوق انه يجري حاليا التخطيط لوضع حجر الاساس للمشروع خلال الربع الاول للعام 2019 ومن المزمع افتتاح المرحلة الاولى في الربع الاخير من العام 2022.



من جهتها قالت (واس) انه من المتوقع ان يبلغ اجمالي قيمة الاستثمار بالمشروع حوالي 18 مليار ريال نحو (8ر4 مليار دولار) على مدى 10 سنوات وان يسهم في ايجاد اكثر من 36 الف فرص عمل.



وذكرت ان المشروع يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتطوير مواقع سياحية وفقا لاعلى المعايير العالمية وتوفير فرص استثمارية تساهم في تنمية القطاع الخاص والجذب السياحي وتعزيز تنمية قطاع السياحة والضيافة والترفيه.