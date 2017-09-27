اعلن وزير المواصلات في الادارة الكردية بشمالي العراق مولود مراد اليوم رفضه لقرار الحكومة المركزية ببغداد حظر الرحلات الجوية الى مطاري اربيل والسلمانية.



وقال مراد في مؤتمر صحفي إن المطارين لم يرتكبا اية مخالفات للقوانين والقرارات الصادرة عن سلطة الطيران المدني الاتحادي.



واضاف ان كل الرحلات الداخلية والدولية من اقليم كردستان واليه خاضعة لسلطة وتعليمات الطيران المدني الاتحادي مؤكدا ان "مطاري اربيل والسليمانية حالهما كحال بقية المطارات في العراق".



واوضح ان قرار الحكومة العراقية باغلاق المنافذ الجوية في الاقليم يمس حياة الناس في داخل العراق وخارجه لان المطارين يعملان على نقل المرضى والطلاب ومنظمات المساعدات الدولية للنازحين والقضايا العسكرية.



واكد "نحن على اتم الاستعداد لتنفيذ قرارات سلطة الطيار المدني ولا مشكلة ولا مخالفة لدينا في ذلك" مستدركا بالقول "ان كان القرار عقابي على خلفية الاستفتاء فان الحوار لن يجدي نفعا".



وكان اقليم كردستان اجرى الاثنين الماضي استفتاء للانفصال عن بغداد برغم المساعي المتكررة عربيا ودوليا للحؤول دون المضي قدما في تلك الخطوة ما اثار ردود فعل رافضة من الحكومة العراقية والدول المجاورة.