دعا حزب الشعب الجمهوري التركي أكبر أحزاب المعارضة اليوم الحكومة الى تشكيل آلية أزمات ومشاورات مشتركة بين أنقرة وطهران وبغداد لمواجهة استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق.



وأضاف نائب رئيس الحزب أوزتورك يلماز في تصريحات صحفية انه "برغم عدم انشاء هذه الآلية فان ثمة خطوات تم اتخاذها في هذا الشأن" معربا ان امله بألا تشهد المنطقة مرة أخرى صراع طويل الأمد بسبب اقليم كردستان مثلما حدث مع اسرائيل.



وحذر يلماز والذي كان يشغل منصب القنصل العام التركي في مدينة الموصل شمالي العراق من تغيير الهيكل الديمغرافي للمنطقة مشيرا الى انخفاض اعداد التركمان حاليا في مدينة كركوك العراقية على حساب الاكراد بعد ان شهدت المدينة زيادة في اعدادهم منذ عام 2003.



وانتقد قرار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بإجراء الاستفتاء مؤكدا ان "حزبه لا يريد أبدا شن حروب لكن بارزاني اتخذ خطوة استفزازية وغير مسؤولة جدا سوف لن تعزز شرعية الاقليم وانما تضعفه".