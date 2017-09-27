تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم بفرض حكم السلطة الاتحادية على كل مناطق اقليم كردستان العراق بقوة الدستور مجددا رفضه المطلق للتحاور حول نتائج الاستفتاء.



ودان العبادي في كلمة امام البرلمان العراقي كل محاولات اثارة الطائفية والقومية والعنصرية موضحا ان "العراقيين تمكنوا من دحر الارهابيين بوحدتهم".



واضاف ان حكومته "لن تحيد عن الدستور الذي له السلطة العليا على كل السلطات وواجبه الدفاع عن العراق ووحدته ولذلك فانها ستفرض السلطة الاتحادية في اقليم كردستان وقد بدات بهذا الامر".



واوضح العبادي ان العراقيين جميعهم شركاء ولا يحق لاحد ان ينفرد بقراره مؤكدا ان "حكومته ترفض الاستفتاء ونتائجه ولن تتحاور مطلقا على اساسه".



واعتبر ان العودة الى الخطاب الطائفي والعنصري والقومي والشوفيني يعد جريمة بحق المواطنين منوها بالموقف الدولي المساند لوحدة العراق وسيادته.



واكد ان المواطنين الاكراد "هم عراقيون وسيبقون كذلك" ولن تتخذ اية خطوة تضر بمصالح المواطنين الاكراد وكرامتهم ورفاههم.



وكان البرلمان استضاف العبادي وعددا من الوزراء من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والنفط فضلا عن مستشار الامن القوية العراقي لبحث تداعيات الاستفتاء الكردي