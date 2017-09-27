قررت هيئة قناة السويس، اليوم منح تخفيضات على رسوم العبور لناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة، التي تعمل بين الخليج الأمريكي وموانيء ومناطق الخليج العربي والهند وما شرقها، بنسب تتراوح بين 30 - 50 بالمائة.



وتدخل التخفيضات حيز التطبيق مطلع أكتوبر المقبل لمدة عام كامل، لفترة تجريبية.



وأعلنت إدارة القناة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، أن التخفيضات تأتي تشجيعا منها لجذب المزيد من السفن العابرة للقناة.



وخلال العام 2016، منحت قناة السويس تخفيضات لناقلات النفط وسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا عبر القناة.



وسجلت قناة السويس خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إيرادات بلغت 3.408 مليارات دولار بزيادة 1.2 بالمائة عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي.