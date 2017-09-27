عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال.



وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المختلفة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.



حضر المباحثات، سمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و سمو الأمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا غير المقيم لدى الصومال د.محمد عبدالغني خياط.



كما حضرها وزير الخارجية والتعاون الدولي يوسف جراد عمر، وسفير الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي، ومستشار الرئيس بلال عثمان محمد.