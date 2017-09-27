قال وزير المالية التركي اليوم إن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 2.2 مليار دولار بموجب مشروع قانون جديد بغرض تحديث الجيش وزيادة قوته.



يأتي القانون الذي عرض على البرلمان اليوم في وقت تجري فيه القوات التركية تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات عراقية قرب حدود شمال العراق. وصوت أكراد العراق هذا الأسبوع في استفتاء على الاستقلال مما دفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتحذير من أن أنقرة تدرس إجراءات عسكرية.



وقال وزير المالية ناجي إقبال في مؤتمر في أنقرة أعلنت فيه الحكومة التحديث السنوي لبرنامجها الاقتصادي في الأجل المتوسط إن تركيا ستخصص، بموجب القانون المقترح، مبلغ ثمانية مليارات ليرة (2.2 مليار دولار) إضافية من الإيرادات الضريبية القائمة للصناعات الدفاعية.



وقال إقبال "من الأولويات زيادة قوة الردع للقوات المسلحة التركية لتلبية احتياجات التحديث بشكل عاجل وللوفاء بتكاليف العمليات الأمنية الداخلية والخارجية".