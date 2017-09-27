حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من مخاطر سباق التسلح والاخلال بالتوازن العسكري في العالم.



وقال بوتين في تصريح بثه التلفزيون الروسي بمناسبة انتهاء روسيا من تدمير مخزونها من الاسلحة الكيمياوية إن روسيا تدرك بصورة جيدة المخاطر الناجمة عن سباق التسلح والاخلال بالتوازن العسكري في العالم.



وشدد على التزام بلاده واجباتها في مجال نزع السلاح وعدم انتشار اسلحة الدمار الجماعي مؤكدا استعداد روسيا للانخراط في حوار بناء حول سبل تعزيز اجراءات الثقة وضمان الامن الدولي.



ووصف بوتين تدمير اخر عبوة من الاسلحة الكيمياوية الروسية بانه "حدث تاريخي" مشيرا الى مخزونات الاتحاد السوفييتي المنحل من السلاح الكيمياوي التي ورثتها روسيا.



واضاف ان الخبراء الروس تمكنوا من انجاز هذه المهمة قبل الموعد المحدد في عام 2020 وقال ان "هذه خطوة مهمة على طريق اعطاء العالم المعاصر طابعا اكثر توازنا".



واعرب بوتين عن اسفه بأن الولايات المتحدة الامريكية لم تفي بالتزاماتها بتصفية مخزونها من الاسلحة الكيمياوية في الموعد المحدد.

وكانت روسيا بدات في عام 1990 الاجراءات الخاصة بتصفية مخزونها من الاسلحة الكيمياوية.