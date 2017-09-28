حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس من مخاطر سباق التسلح والاخلال بالتوازن العسكري في العالم. وقال بوتين في تصريح بثه التلفزيون الروسي بمناسبة انتهاء روسيا من تدمير مخزونها من الاسلحة الكيمياوية إن روسيا تدرك بصورة جيدة المخاطر الناجمة عن سباق التسلح والاخلال بالتوازن العسكري في العالم.
وشدد على التزام بلاده واجباتها في مجال نزع السلاح وعدم انتشار اسلحة الدمار الجماعي، مؤكدا استعداد روسيا للانخراط في حوار بناء حول سبل تعزيز اجراءات الثقة وضمان الامن الدولي. ووصف بوتين تدمير آخر عبوة من الاسلحة الكيمياوية الروسية بأنه «حدث تاريخي»، مشيرا الى مخزونات الاتحاد السوفييتي المنحل من السلاح الكيمياوي التي ورثتها روسيا.