نصب في أنغولا أغواوو لورانشو رئيسا للبلاد خلفا لخوسي إدواردو دوس سانتوس، الذي حكم أنغولا 38 عاما، ولم يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقد أدى لورانشو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في نظام دوس سانتوس، اليمين الدستورية كثالث رئيس للبلاد التي استقلت عام 1975 عن المستعمر البرتغالي، وسط حضور الآلاف من أنصاره.

وأكد لورانشو في خطاب ألقاه خلال حفل التنصيب الذي حضره الرئيس البرتغالي، والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، وبعض الرؤساء الأفارقة، أن أولوياته «محاربة الفقر، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الديمقراطية».

وكان حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، الحاكم في البلاد منذ استقلالها عن البرتغال، قد فاز في الانتخابات العامة التي أجريت شهر أغسطس 2017، بأغلبية المقاعد البرلمانية.