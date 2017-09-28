ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الليلة قبل الماضية باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.



وأضاف السفير د. الفايز في تصريح صحافي ان خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- يتوخى دوما مصلحة الوطن والمواطنين، وان هذا الأمر الكريم يمثل قرارا تاريخيا من قائد تاريخي يؤكد حرصه، يحفظه الله، على مواكبة التطورات والتحولات التي يعيشها المجتمع السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية والنظامية، كما أن هذا القرار جاء تأكيدا للخطى الواثقة للمرأة السعودية التي أثبتت قدرتها على المساهمة الكبيرة في تطوير وتقدم المجتمع السعودي.

وأوضح السفير الفايز ان المرأة السعودية بما تتمتع به من حس وطني عال وتأهيل رفيع استطاعت أن تتبوأ مراكز قيادية في كل القطاعات التعليمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، اضافة الى مشاركتها الفعالة في الأجهزة الحكومية وعضويتها في مجلس الشورى والمجالس البلدية.وأشار إلى انه لتمكين المرأة السعودية من الاستفادة من هذا القرار منح الأمر السامي وقتا كافيا لوضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على مكانة المرأة. وشدد السفير د. الفايز على ان هذا القرار جاء متوافقا مع الدور الكبير الذي رسمته رؤية 2030 للمرأة السعودية في النهضة الشاملة التي تسير المملكة بخطى ثابتة لتحقيقها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.