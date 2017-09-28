في تطور لافت، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن السعودية لاعب مهم جدا في المنطقة، وينبغي احترام دورها.

وشدد ظريف مساء أمس خلال حوار في نيويورك، على أن إيران لا تسعى إلى إقصاء السعودية من الساحة، مشيرا وفي ذات الوقت إلى أن السعودية بالمثل لا يمكنها "شطب إيران من الساحة وعليها أن تتخلى عن ذلك".

وشدد وزير الخارجية الإيراني في هذا السياق بقوله:"ليس لدينا وهم بأنه يمكننا إقصاء السعودية من المنطقة. إننا نعتقد بان السعودية لاعب مهم جدا وينبغي احترام دورها، لكننا نتوقع أيضا بأن تدرك السعودية بأننا جزء مهم من هذه المنطقة وأنهم لا يمكنهم شطب إيران أبدا".