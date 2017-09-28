قال مصدر مطلع اليوم إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية عينت بي.إن.بي باريبا ليقدم لها المشورة في بيع محطة رأس الخير للتحلية البالغة قيمتها 7.2 مليار دولار.



ومحطة تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من بين عدد من الأصول المملوكة للدولة التي تبيعها الحكومة في إطار مسعاها للخصخصة لتخفيف الضغط على إنفاقها الرأسمالي وتنويع إيرادات الحكومة وتقليص الاعتماد على النفط.



ولم ترد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حتى الآن على طلب للتعليق. وامتنع بي.إن.بي باريبا عن التعقيب.

تعمل المحطة منذ عام 2014، وستنتج 1.025 مليار متر مكعب من المياه المحلاة يوميا عند العمل بكامل طاقتها لإمداد الرياض ومناطق أخرى.وطلبت المؤسسة تقديم مقترحات للصفقة في يونيو .



كانت مصادر قالت لرويترز في أغسطس إن بنوكا أخرى بجانب بي.إن.بي باريبا جرى مخاطبتها من أجل الصفقة، ومن بينها جي.آي.بي كابيتال وميزوهو ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.



وتعكف المؤسسة أيضا على العمل في عدد من مشروعات المياه والكهرباء لتطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عينت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مستشارين قانونيين وماليين وفنيين لبناء محطتين لتحلية المياه إحداهما تقع في الشقيق بالمناطق الحدودية بين جازان وعسير والأخرى في مدينة ينبع الواقعة على ساحل البحر الأحمر ستخدم المدينة المنورة.