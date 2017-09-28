تأثرت شركات الطيران العالمية الكبرى في مختلف أرجاء العالم لفترة وجيزة نتيجة خلل في نظم الكمبيوتر صباح اليوم أدى إلى بعض التأخير في المطارات بسبب مشكلة في نظام خاص بشركة تكنولوجيا السفر الإسبانية أماديوس.



وقالت أماديوس التي تدير نظم حجز رحلات طيران على مستوى العالم وتقدم خدمة تسجيل الدخول على رحلات الطيران إنها واجهت مشكلة فنية اليوم تسببت في تعطل نظمها لكنها أصلحت العطل.



وقال متحدث باسم الشركة "أماديوس يمكنها تأكيد أن نظمها أصلحت وتعمل بشكل طبيعي الآن". وقالت المطارات إن المشكلة كانت محدودة.

وقالت شركة فرابورت التي تدير مطار فرانكفورت على تويتر إن شركة لوفتهانزا أكبر شركة طيران ألمانية وشركات أخرى تعرضت لمشكلة لمدة نحو 30 دقيقة في الصباح تسببت في تعطيل تسجيل دخول حقائب الركاب لكنها قالت إن المشكلة انتهت.



وقال مطار جاتويك في لندن إن شركات الطائرات تعرضت لبعض المشكلات لكنها تعمل بشكل طبيعي الآن.



وأكد متحدث باسم شركة جروب ايه.دي.بي التي تدير أكثر من عشر مطارات في منطقة باريس الكبرى إن شركات الطيران التي تستخدم نظام أماديوس تضررت في مطار شارل ديجول.



وقال المتحدث "كان خللا على مستوى العالم(في نظم أماديوس). لم نتضرر أكثر من مطارات أخرى. دامت المشكلة بضع دقائق فقط". وقال إن شركة الخطوط الجوية الفرنسية من بين الشركات التي تستخدم أماديوس.



وفي واشنطن قال متحدث باسم هيئة مطارات متروبوليتان واشنطن إن طيران سوث وست أبلغت عن مشكلات في أجهزة الكمبيوتر تسببت في تعطيل محدود في مطار ريجان ناشيونال وصل إلى 16 دقيقة.