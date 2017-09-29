استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



والتقط الرئيسان صورًا تذكارية أمام عدسات الصحفيين بجانب العلمين التركي والروسي، لينتقلا بعدها إلى داخل المجمع لعقد اجتماع ثنائي.



وسيعقد أردوغان وبوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب تناولهما العشاء وعقدهما اجتماع ثنائي في أنقرة.

ووصل بوتين، مساء اليوم العاصمة أنقرة، في زيارة رسمية.



وهبطت طائرة بوتين بمطار أسنبوغا بأنقرة في الساعة 6:25 مساء بالتوقيت المحلي حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، والسفير الروسي لدى تركيا أليكسي يرهوف، والوفد المرافق له.