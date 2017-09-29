حل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس مجلس النواب في قرار يفتح الطريق امام إجراء انتخابات تشريعية مبكرة سيتواجه فيها حزبه مع حزب رئيسة بلدية العاصمة يوريكو كويكي.

واعلن رئيس مجلس النواب تاداموري اوشيما خلال جلسة عامة للمجلس «بموجب المادة السابعة من الدستور، تم حل مجلس النواب».

وعلى الاثر هتف النواب «بانزاي، بانزاي، بانزاي» (يحيا الامبراطور) رافعين ايديهم الى الاعلى، ثم أخلوا قاعة المجلس.

وستجري هذه الانتخابات في 22 اكتوبر، بعد الحملة الانتخابية التي تبدأ في العاشر من الشهر نفسه.

ولجأ رئيس الوزراء الى تسريع البرنامج الانتخابي بهدف سحب البساط من تحت قدمي يوريكو كويكي رئيسة بلدية العاصمة طوكيو والتي اعلنت الاثنين انشاء «حزب الامل» وتولت قيادته.