قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيى السنوار: إن حركته ستواصل تقديم التنازلات من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية. وأكد السنوار خلال لقاء عقدته حركة حماس بغزة، جمعه مع نخب شبابية، أن قرار المصالحة استراتيجي لا رجعة عنه.

وقال السنوار في اللقاء المغلق، بحسب وكالة الأناضول: ان حماس قوية ومتماسكة، لذلك هي قدمت تنازلات كبيرة في موضوع المصالحة وستواصل ذلك، ويجب أن نتعالى عن حساباتنا الحزبية، وبين أن حركته تحاول الخروج مما وصفه بمنطق توزيع المسؤوليات في أسباب الانقسام إلى منطق العمل المشترك لإنهاء الانقسام. وعبر السنوار عن توجه حركته لإنهاء المشاكل على المستوى الوطني وتصفير الخلافات الفلسطينية الفلسطينية للانتقال إلى التركيز على خدمة المشروع الوطني الفلسطيني.

الى ذلك، نددت الحكومة الفلسطينية امس باحتفالات اسرائيل بمرور 50 عاما على الاستيطان في الضفة الغربية والجولان واعتبرتها اقرارا علنيا بالاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وذكر المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحافي ان مشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو امس في الاحتفالات وتصريحاته الداعية الى التمسك بالاستيطان تثبت للعالم من جديد مستوى عداء الحكومة الاسرائيلية لجهود السلام.

وأوضح المحمود ان الحكومة الإسرائيلية لا تترك فرصة في معاداة السلام الا وتنتهزها لصالح تثبيت احتلالها واستمرار تسلطها على الفلسطينيين.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الحازم لإنفاذ ما تبقى من جهود السلام وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية التي ترفضها اسرائيل وتقابلها بالسخرية، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334 الذي دان الاستيطان واعتبره غير شرعي.