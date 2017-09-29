

أصدر تنظيم داعش المتشدد تسجيلا صوتيا قال إنه لزعيمه أبو بكر البغدادي امس وهو أول تسجيل ينسب له منذ ما يقرب من عام.



ولم يتضح تاريخ التسجيل الذي بثته مؤسسة الفرقان الإخبارية المرتبطة بالتنظيم المتشدد وتبلغ مدته 46 دقيقة.



لكن البغدادي أشار في التسجيل إلى تهديدات كوريا الشمالية لكل من الولايات المتحدة واليابان.



وصدر التسجيل، الذي تضمن أكثره مواعظ دينية وخطابا تحفيزيا للمتشددين، وسط تكهنات بشأن مصير البغدادي الذي صدر آخر تسجيل صوتي منسوب له في أوائل نوفمبر 2016، وذلك بعد أسبوعين من بدء معركة الموصل وكان حث أتباعه في هذا التسجيل على قتال «الكافرين» وأمرهم قائلا: «اجعلوا دماءهم أنهارا».



ويعتقد أن الزعيم المتشدد يختبئ في الصحراء التي تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات بين الموصل العراقية والرقة السورية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق هذا العام إنها ربما قتلت البغدادي عندما استهدفت إحدى ضرباتها الجوية تجمعا لقادة كبار في التنظيم بضواحي الرقة، لكن واشنطن قالت إنها لا تستطيع إثبات وفاته كما شكك مسؤولون غربيون وعراقيون في الأمر.