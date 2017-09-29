قتل 22 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، في تدافع لحشد في محطة للقطارات في ساعة ازدحام في مدينة بومباي الهندية، كما أعلن مسؤول في البلدية.

ووقع التدافع على سلم يؤدي الى رصيف محطة الفينستون. وبثت قنوات التلفزيون الهندية لقطات لحشد بشري كبير في المكان بينما كان مسافرون يحاولون إنعاش أشخاص في حالة إغماء.

وقال افيناش سوبي، مدير مستشفى كيم الذي نقل اليه الضحايا، لوكالة فرانس برس ان هناك 22 قتيلا حتى الآن.

وصرح الناطق باسم سكك الحديد أن المسافرين لجأوا إلى هذا الجسر الصغير للوقاية من أمطار غزيرة. وقال انيل ساكسينا لصحافيين "كان هناك عدد كبير من الأشخاص على الجسر المخصص للمشاة وحاولوا الرحيل كلهم في وقت واحد".

وأضاف "يبدو ان احدهم انزلق وسقط أرضا ما أدى إلى حركة تدافع". وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة تعازيه بالضحايا.

وتشكل القطارات المحلية عماد حركة النقل في مدينة بومباي التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة. وتشهد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة باستمرار حوادث تدافع.