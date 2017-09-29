قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن الجانب المصري قام بعمل كبير في رفع معايير السلامة في موانئه الجوية وخصوصا في القاهرة".

وأضاف سيرومولوتوف أن الجهات الروسية المختصة تنظر الآن في مسألة استئناف الاتصالات الجوية مع مصر،حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك اليوم الجمعة.

وردا على سؤال حول تقييم العمل الذي أنجز في مصر من أجل منع وقوع مآس مثل حادثة وقوع الطائرة الروسية على سيناء عام 2015، أشار إلى أن موسكو

"تدرك جيدا مدى أهمية مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة بالنسبة لمصر، وكذلك السياح الروس".

وأضاف سيرومولوتوف: "في الوقت نفسه تبقى الأولوية الرئيسية بالنسبة لنا مهمة ضمان أمن المواطنين الروس ومنع تكرار حدوث الكارثة".

ولفت إلى أن مسألة استئناف الرحلات الجوية مع القاهرة تنظر حاليا من قبل الإدارات الروسية المختصة،معربا عن أمله في أن تكون النتيجة إيجابية.

يذكر أن روسيا اوقفت الرحلات الجوية إلى مصر عقب احدى طائراتها فوق سيناء عقب اقلاعها من مطار شرم الشيخ في عام 2015 ،مااسفر عن مقتل كل من

عليها من ركاب وطاقم والبالغ عددهم 224شخصا.