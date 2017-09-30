أوقع تفجير انتحاري استهدف مسجدا في وسط كابول امس ستة قتلى ونحو ثلاثين جريحا عشية إحياء ذكرى عاشوراء.



وكان يمكن لهذه الحصيلة أن تكون أعلى بكثير وفق وزارة الداخلية التي قالت إنها أوقفت ثلاثة مشتبه بهم عدا عن الانتحاري الذي قام بعد رصده بتفجير شحنته قبل وصوله إلى المسجد. وقال الجنرال سليم الماس ان «انتحاريا تظاهر بأنه يرعى خرافه، فجر شحنته الناسفة قبل بلوغ هدفه على بعد نحو 140 مترا من حسينية» حي قلعة فتح الله السكني، موقعا ستة قتلى و16 جريحا، جميعهم مدنيون.



وقالت منظمة «ايميرجنسي» الإيطالية التي تدير مستشفى متخصصا في جراحات الحرب في كابول من جانبها على تويتر أنها تسلمت تسعة عشر جريحا بينهم أربعة أطفال.