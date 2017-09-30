قبل ساعات من الاستفتاء على استقلال كاتالونيا الذي منعه القضاء الاسباني، اعلن قادة الاقليم امس انهم ينوون توفير 2300 مكتب تصويت لتمكين الكاتالونيين من المشاركة في الاستفتاء حول تقرير المصير.

وقال المتحدث باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول في مؤتمر صحافي في برشلونة عاصمة الاقليم «سيكون لدينا 2315 مكتب تصويت» لاستفتاء الاحد الذي دعي 5.3 ملايين ناخب للمشاركة فيه.

واضاف المتحدث ان نحو 7300 شخص سيشاركون في تسيير مكاتب التصويت.

واوضح ان مدينة برشلونة وحدها تعد 1.6 مليون ساكن وسيفتح فيها 207 مكاتب تصويت.

وعرض المتحدث خلال المؤتمر صندوق تصويت ابيض اللون شبه شفاف ممهورا بشعار حكومة كاتالونيا.

وقال نائب رئيس كاتالونيا اوريول جونكيراس من جهته «صوتوا مع التزام السلوك المتحضر والمسؤول ولا تردوا على استفزازات من سيسعون الى منع التصويت».

واكد رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق اسبانيا كارلس بيغديمونت خلال اجتماع مع ممثلي المراكز التعليمية التي ستقام فيها مكاتب الاقتراع «سنمضي حتى النهاية»، مشيرا الى انه يتحمل مع حكومته «كل مسؤولية» عن تنظيم التصويت.