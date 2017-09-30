أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل الذي علق على مرور 50 عاما على الاحتلال غضب الفلسطينيين، في ثاني تصريح إشكالي في غضون شهر.



وقال السفير ديڤيد فريدمان في مقابلة مع موقع إخباري إسرائيلي بثت بكاملها امس «الدولة اليهودية لا تحتل سوى 2% من الضفة الغربية».



ورد الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بغضب على هذه التصريحات التي كانت بثت مقتطفات منها امس الأول، قائلا في بيان: «يعترف المجتمع الدولي بأن إسرائيل كقوة احتلالية تحتل 100% من فلسطين، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها». وأضاف ان تصريحات فريدمان الأخيرة «ليست فقط كاذبة ومضللة، بل تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والموقف الأميركي التاريخي ايضا».



وأوضح عريقات «انها ليست المرة الأولى التي يستغل فيها ديڤيد فريدمان منصبه كسفير أميركي للدفاع عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وضمه أراضي محتلة ويجعلها شرعية». إلى ذلك، أغلقت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوقفت الحركة بشكل كامل مساء مع حلول يوم الغفران.



وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة بداية من منتصف ليل امس الأول حتى منتصف ليل اليوم.

إلى ذلك، تحل اليوم الذكرى الـ 17 لاستشهاد الطفل محمد جمال الدرة (11 سنة)، الذي أصبح بمنزلة أيقونة انتفاضة الأقصى وملهمها، وصورتها الإنسانية في مشهد لن ينساه العالم.