واشنطن ـ احمد عبدالله

وافق الكونغرس الاميركي على مواصلة الجنرال جوزيف دنفولد رئيس اركان القوات المسلحة الاميركية لمهام منصبه لفترة ثانية مدتها عامان. وكان المجلس التشريعي قد عقد جلسة استماع للجنرال قبل اتخاذ قراره بالاجماع.



وقال السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ ان الجنرال دنفولد يعمل بسلاسة مع وزير الدفاع جيمس ماتيس وانه اظهر اتزانا في مواقفه السياسية خلال جلسة الاستماع. وكان دنفولد قد كشف خلال الجلسة عن جوانب مهمة مما يدور في المؤسسة العسكرية الاميركية. فقد قال الجنرال ان الپنتاغون يعتقد ان كوريا الشمالية ستمتلك ليس فقط القدرة النووية وسبل نقلها ولكن ايضا القدرة على الوصول الى اهداف داخل الولايات المتحدة خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف. وطلب الجنرال من المشرعين النظر في الامر على اعتبار «ان كوريا الشمالية تمتلك الآن القدرة على اصابة اهداف اميركية نوويا».

وقال الجنرال انه عمل بتركيز بالغ في الاسابيع الاخيرة مع الوزير ماتيس وعدد من الجنرالات لتقليل احتمال حدوث مواجهة نووية بالمصادفة مع كوريا الشمالية وانه يعتقد ان من الضروري مواصلة هذا الموقف خلال الشهور المقبلة وحتى يتضح المسار البديل لانهاء التهديد الكوري الشمالي.

وحول الاتفاق النووي الايراني قال الجنرال انه يعتقد ان من الضروري تجنب اسقاط الاتفاق او انسحاب الولايات المتحدة ولكنه يرى ان الاتفاق يحد من قدرة الولايات المتحدة مستقبلا على ردع جهود ايران النووية لاسيما بعد انتهاء الفترة الزمنية للاتفاق ذاته. وقال دنفولد ان بالامكان دوما مناقشة اي خطة معقولة لاعادة التفاوض حول الاتفاقية.



وحول باكستان قال الجنرال انه لا يعتقد ان بامكان الولايات المتحدة تحقيق هدفها في افغانستان اي تصفية المجموعات الارهابية دون تعاون باكستان. واضاف ان من الضروري ان تضغط واشنطن والدول المتحالفة معها في افغانستان على اسلام آباد لدفعها الى وقف سياستها بتوفير الملاذ الآمن للجماعات الارهابية المسلحة في افغانستان. وقال الجنرال ان الدولة التي تشكل التهديد الاشمل للولايات المتحدة وليس فقط على نحو مباشر او قصير المدى هي روسيا بقدراتها العسكرية والنووية والالكترونية فيما اشار الى ان الصين ستصبح المصدر الاول للتهديد بحلول العام 2025. وتوقع دنفولد ان تنتهي المعارك في سورية خلال ستة اشهر بما يعني دحر القوة العسكرية لداعش بصورة كاملة.