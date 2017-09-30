انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله نورة بنت عبدالرحمن الصالح والدة السفير عبدالعزيز الفايز سفير المملكة العربية السعودية في الكويت.



وستؤدى الصلاة عليها بعد صلاة العصر اليوم السبت في جامع الملك خالد في الرياض ويوارى جثمانها الثرى في مقبرة الدرعية.

وستتقبل الاسرة العزاء في منزل نجل الفقيدة د.عبدالرحمن الفايز الكائن في حي النخيل الغربي من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءً.



وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم جريدة الانباء بخالص التعازي لسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت د. عبد العزيز الفايز وأسرة الفقيدة سائلين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر و السلوان.