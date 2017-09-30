وصل وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الى بكين السبت للبحث في أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية والتحضير لزيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المرتقبة الى الصين.



ومن المقرر ان يلتقي تيلرسون الرئيس شي جينبيغ بعد محادثات مع مستشار الدولة يانغ جيشي ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، قبل الزيارة التي سيجريها ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتأتي الزيارة وسط تحسن العلاقات بين الدولتين العظميين بعد اشهر من التوتر حول كيفية التعاطي مع استفزازات الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اونغ النووية.

ومنجانب أخر ، قال تيلرسون إن الولايات المتحدة لا تعترف بالاستفتاء على الاستقلال الذي أجرته حكومة إقليم كردستان وتدعو لوقف تبادل الاتهامات و"التهديدات بإجراءات متبادلة".

وأضاف "الولايات المتحدة لا تعترف بالاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كردستان من جانب واحد يوم الاثنين. التصويت والنتائج يفتقدان إلى الشرعية وسنواصل دعم عراق موحد واتحادي وديمقراطي ومزدهر".



وقال "ندعو للهدوء ووقف تبادل الاتهامات والتهديدات بإجراءات متبادلة".





