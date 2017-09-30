أعلنت الإمارات، أمس الجمعة، فوزها باستضافة الدورة الـ71 للمؤتمر الدولي للفضاء لعام 2020، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط، منذ انطلاق التظاهرة في 1950.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، عن نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قوله: "فخور بفوز الإمارات باستضافة مؤتمر الفضاء الدولي 2020، بحضور 5 آلاف من العلماء والرواد والمتخصصين".



واعتبر آل مكتوم، أن هذا "إنجاز مستحق لدولة الإمارات في مجال الفضاء".



وأشاد حاكم دبي، بـ "قيمة هذا الإنجاز وتوقيته".



ولفت إلى أنّ المؤتمر ينتظم مع قرب إطلاق "أول مسبار عربي إسلامي يصل لكوكب المريخ، وإثر الشروع أيضا في (بناء) مدينة المريخ العلمية، أكبر مركز بحثي فضائي".



ومن المنتظر أن تعقد الدورة 71 للمؤتمر في دبي، وسيستضيفها "مركز محمد بن راشد للفضاء" بالتنسيق مع "وكالة الإمارات للفضاء".



ويعقد الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، منذ تأسيسه قبل 7 عقود، بالتعاون مع "الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، والمعهد الدولي لقانون الفضاء، المؤتمر، الذي استضافت فرنسا أولى جلساته.



كما سبق واستضافته الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والصين، وكندا، واليابان، إضافة إلى كلّ من النرويج، والهند، والسويد، وسويسرا، والنمسا، واسبانيا، واليونان، وايطاليا، والدنمارك، وبلجيكا.