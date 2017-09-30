العجمي : ناقشنا مع الوزير المرزوق الامان الوظيفي والحوافز التي تشجع الشباب على الانخراط بالقطاع النفطي الخاص

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق دعمه الكامل لعمال شركة " ايكويت " ومجلس ادارتها الجديد في النهوض بالشركة وزيادة إنتاجها والتوسع في المشروعات محليا ودوليا بما يعود على الشركة والكويت بالخير الكثير .

وأعلن المرزوق خلال استقباله رئيس نقابة العاملين بشركة " ايكويت " محمد حسن العجمي ونائبه طارق الفارس دعمه اللامحدود للشباب الكويتي في شركة ايكويت وضرورة منحهم الفرصة كاملة لإثبات الذات وبما يحقق الرؤية الشاملة التي رسمتها دولة الكويت للنهوض بالقطاع النفطي المشترك بين القطاعين العام والخاص .

واكد وزير النفط ان شركة ايكويت هي نموذج ناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويجب ان يستمر هذا النموذج من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنميته ومنحه الفرصة للتطور بما يَصْب في مصلحة الكويت .

وحث الوزير المرزوق الجميع بضرورة تغليب مصلحة الكويت اولا واخيرًا فوق اي اعتبار ورفض اي طرح يؤثر على انطلاق الشركة وتطورها وزيادة إنتاجيتها مؤكدا ضرورة تشجيع الشركة ومجلس ادارتها الجديد لوضع الخطط المستقبلية التي تساهم في استيعاب المزيد من الشباب الكويتي وفتح آفاق جديدة للتوظيف .

واعرب وزير النفط عن سعادته بالمبادرة الايجابية التي تقدمت بها النقابة بمد يد التعاون للإدارة الجديدة لشركة ايكويت للنهوض بسمعة الشركة محليا ودوليا .

وشدد الوزير المرزوق على ان اساس النجاح هو التعاون بين النقابة والادارة واصفا النقابة بأنها مرآة العمال والمعبر عن صوتهم وآمالهم وطموحاتهم .

واكد وزير النفط على ضرورة استمرار قنوات التواصل والحوار بين الادارة والنقابة بما يَصْب في مصلحة الشركة والعمال.

ومن جانبه أعرب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت محمد حسن العجمي عن بالغ شكر مجلس النقابة للوزير المرزوق على هذا اللقاء الإيجابي وسياسة الأبواب المفتوحة التي ينتهجها الوزير المرزوق منذ توليه منصبه والاستماع بكل اهتمام لقضايا العمال ودعمه اللامحدود لهم .

وقال العجمي ان اللقاء اتسم بالشفافية والصراحة حيث تم شرح تطلعات الشباب وطموحهم الوظيفي وضرورة المساواة بالعمل وتقدير الكفاءات الوطنية الشابة .

وتابع قائلا " تم ايضا مناقشة عدد من المواضيع المهمة مثل الامان الوظيفي والحوافز التي تشجع الشباب على الانخراط بالقطاع النفطي الخاص وفي القلب منهم شركة ( ايكويت)

وختم العجمي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التواصل بين النقابات والمسؤولين مشيدا بهذا التواصل مع وزير النفط عصام المرزوق الذي يتميز بسعة الصدر والاستماع باهتمام لكل ما يطرح من مواضيع تخص عمال القطاع النفطي وتشجيعه الايجابي للشباب الكويتي .