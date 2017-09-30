أعلنت جامعة اكسفورد حيث درست اونغ سان سو تشي انها أزالت صورة للقيادية البورمية وذلك في قرار اتخذ بعد انتقادات واسعة لتعاملها مع ازمة الروهينغا .



والصورة التي كانت في المدخل الرئيسي لكلية سانت هيوز، وضعت في المخزن واستبدلت الخميس بلوحة جديدة قدمها الفنان الياباني يوشيهيرو تاكادا.



والقيادية البورمية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تخرجت من كلية سانت هيوز بشهادة في الفلسفة والسياسة والاقتصاد عام 1967 قبل ان تحصل على ماجيستر في السياسة في 1968.



وقالت الكلية في بيان "تلقينا لوحة جديدة في وقت سابق هذا الشهر وسوف تعرض لفترة في المدخل الرئيسي".

واضاف بيان للجامعة "في هذه الاثناء تم نقل لوحة اونغ سان سو تشي الى موقع آمن".

ولم تذكر الجامعة ما اذا كان قرار ازالة اللوحة مرتبط بالازمة الراهنة في ولاية راخين بغرب بورما.



وتشهد الولاية اعمال عنف دينية منذ قيام متمردين من الروهينغا بشن هجمات دامية على مراكز للشرطة في 25 اغسطس.

وادى رد الجيش الى مقتل عشرات الاشخاص وتسبب بنزوح نحو نصف مليون من الروهينغا من بورما البوذية في غالبيتها الى بنغلادش المجاورة. ووصفت الامم المتحدة الوضع في بورما "بالتطهير العرقي".



وتأتي ازالة اللوحة التي رسمها الفنان الصيني شين يانينغ عام 1997 قبيل بدء تلاميذ جدد حصصهم في الجامعة.

واللوحة كانت ملكا لزوج سو تشي، الاكاديمي في اكسفورد مايكل آريس، وورثتها الجامعة بعد موته في 1999.

ومن بين خريجي سانت هيوز رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي.