

اعلنت إيران اليوم ان قواتها المسلحة ونظيرتها العراقية ستجريان مناورات عسكرية مشتركة على الحدود مع اقليم كردستان العراق.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد مسعود جزائري في تصريح صحفي ان بلاده تؤكد دعمها لاستقرار العراق وحفظ سيادته "وإنها ترى أن استفتاء اقليم كردستان العراق غير مشروع".



واوضح جزائري "أننا اتخذنا جميع التدابير اللازمة لتوفير أمن المناطق الحدودية بين البلدين وقبول استقرار القوات الأمنية العراقية في المنافذ الحدودية".



وشهد اقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها بما فيها مدينة كركوك الغنية بالنفط يوم الاثنين الماضي استفتاء حول مستقبل الاقليم صوت 92 بالمئة من المقترعين هلاله لصالح الانفصال عن العراق.