أعلنت الشرطة البريطانية أمس، إصابة خمسة أشخاص بعد تعرضهم لحادثتي طعن في مركز مدينة شيفيلد وسط البلاد.



ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن شرطة مقاطعة جنوب يوركشاير، أنها أوقفت أربعة أشخاص للاشتباه بصلتهم في الحادث، الذي وقع صباح أمس. وفرضت الشرطة، على إثر الحادث، طوقا أمنيا في محيط منطقة «باركرز بوول»، كما أغلقت الطرق المؤدية إليها حتى إشعار آخر.



وقالت شرطة «جنوب يوركشاير» في تغريدة على تويتر «نتعامل مع حادثتي طعن متصلتين، وقعتا في مركز مدينة شيفيلد». وأضافت أن الحادثة أسفرت عن «إصابة خمسة بجروح» دون الإشارة إلى مدى خطورة تلك الجراح.

وتابعت «تم توقيف واعتقال 4 أشخاص على صلة بالحادثتين».