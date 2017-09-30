دعت بريطانيا، رئيس اقليم شمالي العراق، مسعود بارزاني للشروع في حوار مع الحكومة الاتحادية ببغداد، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين إثراستفتاء حول انفصال الإقليم.



جاء ذلك في رسالة وجهها، اليوم وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، إلى بارزاني، وفق بيان صادر عن إدارة الإقليم.

وذكر البيان أن فالون حث بارزاني على الحوار مع بغداد.



وقال الوزير مخاطبًا بارازاني : الآن بعد إجراء الاستفتاء، أود أن احثكم على البدء بمفاوضات جدية مع بغداد وجيرانكم والسعي للتوصل لحل مقبول للجانبين بطريقة هادئة .



كما حث فالون، في رسالته، بارازاني على مواصلة التنسيق بين البيشمركة (قوات الإقليم) والقوات العراقية في الحرب ضد (تنظيم) داعش(الإرهابي) .



وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية، أجرى الإقليم، الإثنين الماضي، استفتاءً باطلًا حول الانفصال عن العراق.

الاستفتاء جاء وسط تصاعد التوتر بين الإقليم والحكومة العراقية التي تراه مخالفًا لدستور البلاد.



وقاطع التركمان والعرب الاستفتاء في محافظة كركوك، وبقية المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين.



وفرضت الحكومة العراقية بدءا من أمس الجمعة حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم بعد ان رفض الأخير تسليم مطاري أربيل.