اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم حرص الحركة على تحقيق المصالحة الفلسطينية لمواجهة كافة التحديات المقبلة.



وقال هنية في رسالة وجهها الى الشعب الفلسطيني "نؤكد حرصنا على خلق اجواء حقيقية للمصالحة والانتقال بالواقع الراهن والمحكوم بأثقال السنين ومرارة الانقسام الى واقع مختلف".



وأضاف هنية أن "حركة (حماس) تتطلع الى تحقيق المصالحة في الضفة كما هي في غزة وانهاء المظالم وتسوية الملفات وإعادة الحياة السياسية والحريات واحترام التعددية والعمل المؤسساتي والأمن الوظيفي لكل أبناء شعبنا في الضفة والقطاع".



وشدد على أهمية الوصول الى حالة وطنية تساعد على مناقشة اوضاع الشعب الفلسطيني في الخارج والتحديات التي يواجهها والمخاطر التي تحيط به وخاصة في مخيمات اللجوء والتعاون مع الفصائل لحماية الحقوق الفلسطينية وخاصة "حق العودة".



وأوضح هنية أن قيادة الحركة اتخذت القرار الأخير بحل (اللجنة الإدارية) ودخول الحكومة للقطاع عن وعي وضمن رؤية متكاملة وفي سياق القراءة الدقيقة لما يجري في الواقع الفلسطيني وفي المنطقة بشكل عام ومن اجل اجهاض المشروع الاسرائيلي الذي يسعى لابتلاع الضفة وحصار غزة.



وأشار الى أن القرارات نابعة عن كامل الإرادة الوطنية للحركة ومستندة الى قوتها (السياسية والعسكرية) وصمودها في وجه الحصار وفي الحروب والى مكانتها المحلية والإقليمية وموروثها العظيم اضافة الى استجابة لرغبة الشعب الفلسطيني في الوحدة وطي صفحة الانقسام.



وأعرب عن رغبته في إحياء الأمل في نفوس الجميع وبناء الثقة والتفرغ للملفات الوطنية الكبرى والاستعداد لتحديات المرحلة والتصدي لمشاريع التصفية وحماية خيار المقاومة وثوابت القضية الفلسطينية إلى جانب إعادة الاعتبار لتلك القضية في ابعادها العربية والإسلامية والدولية.

كما طالب هنية حركة (فتح) بالتحرك في ذات الاتجاه بالعمل على إنهاء الخطوة الاولى بنجاح والمتمثلة بعودة الحكومة للعمل في القطاع وتحمل المسؤوليات ومعالجة الازمات ومن ثم الاستعداد للحوار الثنائي في القاهرة وصولا للحوار الوطني الشامل حول تنفيذ اتفاقيات القاهرة وملحقاتها وتشكيل (حكومة الوحدة الوطنية).

وطالب ايضا بالتحضير للانتخابات العامة وترسيخ مبدأ الشراكة في كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي المرجعيات القيادية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

يشار الى أنه من المفترض ان تصل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل لعقد اجتماعها الاسبوعي وفقا للتفاهمات بين حركتي (فتح) و(حماس) لتمكين الحكومة من إدارة شؤون القطاع قبل أي مفاوضات على ملفات نجمت عن الانقسام الذي حدث في صيف عام 2007.