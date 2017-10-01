بدأ مئات الكاتالونيين التجمع، صباح اليوم الأحد، أمام مراكز الاقتراع في برشلونة ومدن أخرى في المنطقة للمشاركة في الاستفتاء حول الاستقلال الذي منعته السلطات الإسبانية، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وفي برشلونة وجيرونا معقل الرئيس الانفصالي كارليس بينغديمونت وفيغيراس، يقوم الكاتالونيون بحماية مراكز التصويت والدفاع عن "حقهم في التصويت".

وعملوا على سد بوابات مراكز الاقتراع والتجمهر أمامها لحمايتها تحسبا لقيام الشرطة بتحرك لمنع الاستفتاء المحظور على استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وقال شاهد من رويترز إن منظمين عند أحد مراكز الاقتراع في مدرسة بمدينة برشلونة طلبوا من الناس سد مدخل المركز واستخدام المقاومة السلبية إذا تدخلت الشرطة لمنع التصويت الذي من المقرر أن يبدأ في الساعة التاسعة صباحا(0700 بتوقيت جرينتش). وتجمع الناس عند الأبواب والأروقة لسد المدخل.