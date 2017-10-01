بدأت الشرطة في كاتالونيا شمال غرب إسبانيا، حوالى الساعة السابعة (05,00 ت غ) من اليوم الأحد الاقتراب من مراكز الاقتراع التي أقامها الناشطون المصممون على إجراء الاستفتاء حول استقلال المنطقة للتحدث إلى المتظاهرين أو المراقبة بدون أن تتدخل، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وحوالى الساعة 06,50 اقترب شرطيان أمام مدرسة ايسكويلا فيدرونا دي غارسيا في برشلونة من الحشد الذي تدفق منذ الصباح الى المكان.

لكنهما لم يتمكنا من دخول مركز التصويت بعدما منعهما الحشد من القيام بذلك. وقد سألا بعد ذلك "من المسؤول هنا؟"، فرد الحشد بعد صمت لفترة قصيرة "نحن جميعا!".

ثم قال احدهما انه سينتظر في الخارج المسؤول عن المركز، قبل أن يبتعد مع زميله وسط تصفيق الحشد وهتاف "سنصوت!".

وامام مدرسة اخرى في برشلونة، رأت صحافية من فرانس برس عناصر من شرطة المقاطعة يراقبون مدرسة بدون ان يقتربوا منها.

وتحدث شهود عيان في برشلونة لفرانس برس عن امر مماثل في ثلاثة احياء اخرى.

وكان القضاء امر الاربعاء شرطة كاتالونيا وعلى الارجح بمساعدة الحرس المدني والشرطة الاسبانية اللذين انتشرا بكثافة في المنطقة، بتفريق المتظاهرين عند الساعة السادسة على ابعد حد. لكن شرطة المنطقة اكدت انها لن تلجأ الى ذلك الا اذا حدثت اضطرابات.